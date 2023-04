SchülerInnen absolvierten Ausbildung zu Abfallbeauftragten

Die HTL Pinkafeld bietet in Kooperation mit dem BFI Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, an einer Ausbildung teilzunehmen, die sie dazu berechtigt, im späteren Berufsleben in Unternehmen die Funktion des Abfallbeauftragten zu übernehmen. „Auf Basis des Leitbildes unserer Schule bedeutet dieses Angebot für alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen, eine fundierte abfallwirtschaftliche Weiterentwicklung mit hoher Nachhaltigkeit“, erklären die kurs-betreuenden Professoren Andreas Lechner und Oskar Hable.

Auch heuer schlossen wieder zahlreiche interessierte Schülerinnen und Schüler die Ausbildung ab. Zum Abschluss des Kurses wurde vor Kurzem ein Lehrausgang zum Abfallverband Hartberg organisiert. Bei diesem erhielten die Jugendlichen Einblicke hinter die Kulissen der Abfallwirtschaft.

