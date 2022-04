HVB Buchhandlungspreis geht nach Purkersdorf und Oberwart

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Foto: APA (dpa)

D er vom Kulturministerium gemeinsam mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) vergebene Österreichische Buchhandlungspreis geht heuer an die Buchhandlung Claus Mitterbauer in Purkersdorf, die Buchhandlung Pfeifenberger in Tamsweg, Buch-Papier Pokorny in Oberwart, Oechsli Buch & Papier in Wien und die Stadtbuchhandlung Liezen. Die Preise sind mit je 10.000 Euro dotiert und werden am 2. Mai in Wien verliehen.