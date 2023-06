Drei Tage voller Ideen für Pinkafeld

Drei Tage lang sammelte die Stadtgemeinde mit Unterstützung des Unternehmens nonconform im Rahmen einer Ideenwerkstatt am Marktplatz Ideen der BürgerInnen für die Gestaltung von Pinkafeld. Zuvor hatte die Bevölkerung bereits die Möglichkeit, Ideen in „Ideenboxen“ einwerfen oder auf einer Homepage einzureichen. „Es wurde insgesamt eine vierstellige Zahl an Ideen zu unterschiedlichsten Bereichen eingereicht. Die Schwerpunkte beziehen sich auf die Themen Verkehr, Kultur und Raumplanung“, erzählt der zweite Vizebürgermeister Adrian Kubat, der selbst bei der Ideenwerkstatt dabei war und fügt an: „Insgesamt war die Atmosphäre bei den Workshops sehr positiv und von einer gewissen Aufbruchsstimmung geprägt.“

Auf Basis der Vorschläge der BürgerInnen wird nun ein Zukunftskonzept für die Stadtgemeinde ausgearbeitet.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.