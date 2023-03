Pinkafeld: Interner Startschuss für Stadtentwicklungs-Konzept

Werbung

In der Stadtgemeinde steht die Erstellung eines neuen örtlichen Entwicklungskonzeptes an. Als Grundlage wird dafür zuerst ein Zukunftskonzept erstellt. Wenn es nach dem Gemeinderat geht, sollen die BürgerInnen dabei ein Wörtchen mitzureden haben. Aus diesem Grund entschied dieser gemeinsam mit einem externen Unternehmen, die Bevölkerung in den kommenden Monaten in den Prozess einzubinden.

Für den internen Projektauftakt kamen jetzt Gemeinderäte aller Fraktionen und das Unternehmen Nonconform im Rathaus zusammen. Bei einem zweistündigen Stadtspaziergang wurde besprochen, welche Möglichkeiten die Stadtgemeinde bietet.

Anschließend wurde festgelegt, dass die Ideenwerkstatt, im Zuge, der die BürgerInnen ihre Ideen einbringen werden können, von 31. Mai bis zum 2. Juni stattfinden soll. „Die BürgerInnen sollen im Rahmen der Ideenwerkstatt die Möglichkeit haben, ihre Ideen für die Stadtgemeinde zu äußern. Dabei sollen Fragen wie: Wie stark möchten wir als Stadtgemeinde wachsen? In welchen Gebieten könnten wir Pinkafeld erweitern? Und welche Ideen gibt es im Bereich Mobilität?, geklärt werden“, erzählt der zweite Vizebürgermeister Adrian Kubat. Ein besonderes Augenmerk solle auf das Thema Innenstadt gelegt werden, so Kubat.

Die Antworten der BürgerInnen sollen dann strukturiert gesammelt und Teil des Zukunftskonzepts der Stadtgemeinde werden. Dieses wird dann in das örtliche Entwicklungskonzeptes aufgenommen, das rechtsverbindlich ist.

