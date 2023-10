Mein Raum, dein Raum, unser Raum

Mit dem Begriff Raum assoziieren wir schnell ein Zimmer in einer Wohnung oder einem Haus. Oder wir denken dabei an eine räumliche Distanz. Im modernen Fußball etwa ist jene Mannschaft erfolgreich, die ihren Raum gut verteidigt. Wer dem Gegner zu viel Raum gibt, verliert. In Beziehungen verhält sich das „Raum geben“ ein wenig anders. In Beziehungen geht es nicht um einen gegenständlichen Raum, in den man sich zurückzieht, wenn einem alles zu viel wird. Raum geben meint auch nicht „Distanz“. Es geht auch nicht um Gewinn oder Verlust wie beim Fußball, sondern es meint, den Partner zu würdigen, ihn in seinem Sein anzuerkennen und in Liebe zu begegnen. Nichts drückt Liebe so sehr aus, wie jemandem den Raum zu geben zu sein, wie er ist Den Menschen, mit dem man seinen Lebensraum teilt (Partner, Kinder, Eltern…) wirklich Raum zu geben, ist nicht leicht. Ängste und Sorgen kommen auf, die dagegensprechen. Wer dem anderen Raum geben möchte, muss Kontrolle abgeben. Das führt zu einem Gefühl der Machtlosigkeit und nährt die Angst, die Verbindung zu ihm zu verlieren und dem Partner nicht mehr nahe genug zu sein. Solche und ähnliche Befürchtungen oder Gedanken stehen einem echten Raum geben im Wege. Oft erzwingen wir uns in Partnerschaften einen Raum oder wir geben dem Partner Raum aus mangelndem Interesse an ihm.

Liebe ist immer bedingungslos

„Raum“ ist ein bedingungsloser Zustand. Liebe ist bedingungslos. Sie ist, ohne etwas dafür zu wollen. Dem Partner Raum geben heißt, dem Menschen an sich, mit all seinen Aspekten, in Achtsamkeit und Liebe zu begegnen. Man kann nicht Raum geben, um selbst welchen zu bekommen. Versucht man das, gibt man nicht Raum, sondern stellt eine aggressive Forderung. Und Bedingungen sind immer lieblos. Die sicherste Strategie, etwas zu verlieren ist zu versuchen, es festzuhalten.

Es bedeutet Kontrolle aufgeben und dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Raum geben heißt auch, dem anderen die Freiheit für Entfaltung und Entwicklung zu ermöglichen. Das ist ein mutiger Schritt und gelingt nur, wenn der Mensch gut verwurzelt ist und die Schleifen im Yi-Achter gut installiert sind. Diese Impulsschleifen laufen über den Körper/Handeln zum Herz/Fühlen, weiter zum Kopf/Denken und Sinn-Punkt/Glauben. Dadurch erhält der Mensch Zugriff auf sein individuelles Potential und ist in der Lage, Raum zu geben und seinen eigenen Raum in der Begegnung einzunehmen. Ein derart installierter Mensch hat seine Grundbedürfnisse befriedigt und ist somit in der Lage „Er“ selbst zu sein und diesen Raum auch anderen zuzugestehen. Und wie durch ein Wunder entfaltet die Liebe ganz von selbst ihre Magie und schenkt wahre Glücksmomente von Nähe, Anerkennung, Wertschätzung und Angenommen sein. Schweres wird plötzlich leicht, Unmögliches wird möglich.