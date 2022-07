Pinkafeld das beste Südteam bei Landesleistungsbewerb der FF-Jugend

Werbung

Sieger waren sie alle, die rund 1.000 Jugendlichen, die beim 47. Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Forchtenstein eindrucksvoll ihr Können unter Beweis stellten. Insgesamt waren 146 Wettkampfgruppen (darunter fünf Mädchengruppen) im Alter zwischen zehn und 16 Jahren am Start. Dabei mussten die Burschen und Mädchen eine Schlauchleitung verlegen, einen Wassergraben überspringen, einen Tunnel durchkriechen und ein Hindernisbalken überlaufen. Gerätekunde, die Anfertigung von im Feuerwehrdienst verwendeter Knoten und das Zielspritzen mit der Kübelspritze ergänzten den Bewerb. Abschließend mussten die Gruppen einen 400 Meter Hindernisstaffellauf absolvieren.

Im Bewerb in der Bronzewertung ging die Wettkampfgruppe 1 der Feuerwehr Weiden am See vor Steinberg 1 und der Gruppe Pinkafeld 1 als Sieger hervor. Die Wettkampfgruppe aus Weiden am See gewann auch den Silberbewerb vor Pinkafeld 1 und Neckenmarkt 1. Auch den Feuerwehrjugendcup, in dem die besten neun Teams antraten, gewann die Gruppe aus Weiden am See vor Pinkafeld und Landsee/Markt St. Martin.

Die vier besten Gruppen, Weiden am See 1, Steinberg 1, Pinkafeld 1 und Inzenhof/Kleinmürbisch, haben sich auch das Ticket für den Bundesbewerb, der von 19. bis 21. August in Traiskirchen stattfindet, gesichert. Als Damengruppe schafften es die Mädchen aus Gerersdorf bei Güssing/ Rehgraben/Sulz. Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf zeigt sich erfreut über die Leistungen und Begeisterung der Jugendlichen. „Die Leistungen der Jugendlichen waren hervorragend und als Landesfeuerwehrkommandant bin ich sehr stolz darauf. Natürlich werden wir die so wichtige Jugendarbeit auch künftig voll fördern.“ Groß waren auch die Erwartungen der Jungflorianis aus Pinkafeld, die bereits zuvor bei verschiedenen Bezirksbewerben gute Leistungen gezeigt haben und mit viel Zuversicht zum Landesbewerb kamen. „Mit zwei zweiten Plätzen und einem dritten Platz haben wir unsere gesetzten Erwartungen mehr als nur erfüllen können“, zeigt sich das Pinkafelder Betreuerteam rund um Wolfgang Stritzl, Philipp Bundschuh und Philipp Vertics glücklich. Für den Bundesbewerb will man jetzt weiter fleißig trainieren, um sich als bestes Südteam aus dem Burgenland national einen Namen machen.

