Sensation für Jungflorianis bei Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb

Sieger waren sie alle, die rund 1.000 Jugendlichen, die beim 47. Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Forchtenstein eindrucksvoll ihr Können unter Beweis stellten. Insgesamt waren 146 Wettkampfgruppen (darunter fünf Mädchengruppen) im Alter zwischen zehn und 16 Jahren am Start. Dabei mussten die Burschen und Mädchen eine Schlauchleitung verlegen, einen Wassergraben überspringen, einen Tunnel durchkriechen und ein Hindernisbalken überlaufen. Gerätekunde, die Anfertigung von im Feuerwehrdienst verwendeter Knoten und das Zielspritzen mit der Kübelspritze ergänzten den Bewerb. Abschließend mussten die Gruppen einen 400 Meter Hindernisstaffellauf absolvieren.

Im Bewerb in der Bronzewertung ging die Wettkampfgruppe 1 der Feuerwehr Weiden am See vor Steinberg 1 und der Gruppe Pinkafeld 1 als Sieger hervor. Die Wettkampfgruppe aus Weiden am See gewann auch den Silberbewerb vor Pinkafeld 1 und Neckenmarkt 1. Auch den Feuerwehrjugendcup, in dem die besten neun Teams antraten, gewann die Gruppe aus Weiden am See vor Pinkafeld und Landsee/Markt St. Martin. Die vier besten Gruppen, Weiden am See 1, Steinberg 1, Pinkafeld 1 und Inzenhof/Kleinmürbisch, haben sich auch das Ticket für den Bundesbewerb, der von 19. bis 21. August in Traiskirchen stattfindet, gesichert. Als Damengruppe schafften es die Mädchen aus Gerersdorf bei Güssing/ Rehgraben/Sulz.

Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf zeigt sich erfreut über die Leistungen und Begeisterung der Jugendlichen. „Die Leistungen der Jugendlichen waren hervorragend und als Landesfeuerwehrkommandant bin ich sehr stolz darauf. Natürlich werden wir die so wichtige Jugendarbeit auch künftig voll fördern.“

„Ein sensationelles Ergebnis für die Feuerwehrjugend aus dem Bezirk Güssing“, ist Bezirksjugendbetreuerin Martina Grandits auch Tage nach dem Sieg noch immer sprachlos. Immerhin haben sich erstmals seit der Jugendgruppe Deutsch Tschantschendorf im Jahr 2008, wieder Gruppen aus dem Bezirk Güssing für den Bundesbewerb qualifiziert. „Wir hätten, obwohl Inzenhof/Kleinmürbisch sich auch beim Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb den Sieg gesichert haben, nie damit gerechnet, so ein Ergebnis einzufahren. Das war tolles Teamwork“, freut sich Grandits. Das Ziel für den Bewerb in Traiskirchen geht man mit dem olympischen Gedanken im Kopf an: „Dabei sein ist für uns alles“, so Grandits.

Die Vorbereitungen sind bereits voll im Gange. „Wir sind voll aus dem Häuschen und haben den Erfolg wirklich gefeiert, aber jetzt gilt der Fokus natürlich dem Bundesbewerb und mitten in der Urlaubszeit ist das gar nicht so einfach, alles durchzuplanen. Die Unterstützung von Eltern, Familien und der Feuerwehr-Familie ist aber riesengroß“, erzählt Grandits.

