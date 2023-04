Veranstaltung in der AK in Oberwart: Willi Resetarits. Mensch.

Sein Tod hat Fassungslosigkeit ausgelöst, weit über Fans und „Kurtologen“ hinaus. Sein musikalisches Erbe ist unbestritten, aber was von Kurt Ostbahn bleibt, ist Willi Resetarits, der Mensch. Der seine Popularität in erster Linie dafür nutzte, eine starke Stimme für sozial Schwache und nicht Erwünschte zu sein. Und die „In memoriam Willi Resetarits“-Veranstaltung in der AK in Oberwart ging genau in diese Richtung. Mit Geschichten und Anekdoten aus dem Leben des Ausnahmekünstlers, mit Erinnerungen einer Handvoll Weggefährten, die dabei sehr persönlich wurden.

„Ich kannte Willi seit ich mich erinnern kann. Er war lässig, langhaarig, ein Hippy, ein Revoluzzer, was heute wohl megacool bedeutet“, sagte die GRÜNEN-Politikerin Terezija Stoisits. Und cool musste der Willi sein, um seine Botschaften deutlich zu machen. Horst Horvath erzählte, dass der Willi immer da war, wenn er ihn für soziales Engagement brauchte. Für Bruji-Frontman Josko Vlasich war Resetarits ein musikalischer Wegbereiter. Thomas Reithmayer berichtete aus seinem Leben als „Kurtologe“ und Ostbahn-Fotograf Lukas Beck brachte seinen langjährigen Freund auch ohne Kamera perfekt ins Bild. All das wurde von Feri Tschank moderiert und von DJ Nick Wukovits auf Leinwand gebracht. „Willi war so entspannt, sentimental, so liebenswürdig“, sagte Terezija Stoisits, die ihn wenige Stunden vor seinem Tod am Flüchtlingsball des Integrationshauses sah. „Er war Willi der Mensch“. Der den Menschen dort fehlt wo es richtig weh tut. Mitten im Herz.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.