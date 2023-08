Überwachungskameras gestohlen: Verurteilt

In der Nacht von 6. auf 7. Mai 2023 hatte der 30-jährige ungarische Staatsbürger ein unversperrtes Sonnenstudio im Bezirk Oberwart betreten. Er riss zwei Überwachungskameras aus der Wand und brachte sie in seine Wohnung.

Am 11. Mai betrat er neuerlich das Sonnenstudios und riss wiederum zwei Überwachungskameras aus der Wand. Außerdem öffnete er einen versperrten Steuerungskasten.

Beim zweiten Mal auf frischer Tat ertappt

Bei diesem Einbruchs- und Diebstahlversuch wurde der Mann auf frischer Tat ertappt. Die Polizei fand in seiner Wohnung die einige Tage zuvor gestohlenen Überwachungskameras. Am 3. August musste sich der ungarische Staatsbürger, der in Österreich als Koch arbeitet, vor Gericht verantworten. Er war reumütig geständig.

Angeklagter: „Es waren schwere Zeiten“

Nach dem Motiv für die Diebstähle befragt, antwortete der Angeklagte: „Es waren schwere Zeiten.“ „Was wollten Sie mit den Überwachungskameras?“, fragte Richterin Karin Lückl. „Ich wollte sie verkaufen“, antwortete der Angeklagte. „Hatten Sie damals keine Arbeit?“, erkundigte sich die Richterin. „Doch. Aber es war fraglich, ob ich weiterarbeiten kann“, sagte der Angeklagte.

Er wurde zu fünf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt und nahm das Urteil an.