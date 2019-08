Ordentliche Partystimmung im Discopark und ein neu aufgebrezelter Eventstadl mit sehr abwechslungsreichen attraktiven Musikprogramm: Das alles wird es heuer wieder auf der Inform geben. Neu ist, dass es heuer erstmals kein Festzelt gibt. Dieses wird durch den Eventstadl ersetzt.

„Der Eventstadl ersetzt das Festzelt und man muss ein dementsprechendes Programm und Künstler bieten, um ein Volksfest erfolgreich umzusetzen“, freuen sich die drei Veranstalter Harald Kahr, Dietmar Csar und Georg Halper auf die neue Herausforderung.

Das Trio, das während der Inform rund 50 Mitarbeiter beschäftigt, hat bereits in den vergangenen drei Jahren bewiesen, wie heiß die Partynächte auf der Inform sein können. Das bunte Programm startet bereits am Freitag, dem 23. August. Der Kartenvorverkauf für Highlights wie die Band „Edmund“ — VIP-Tickets sind bereits ausverkauft — oder dem „Schlagerfest“ mit Melissa und Hannah sind bereits in vollem Gange. Im Discopark darf man sich auf Groove Coverage, Volksgarten DJ-Legende Berlü und auch auf die Ö3-Disco freuen. Dazwischen noch eine Runde Tagada, um auch ganz bestimmt „Drei-Tage-wach“ zu bleiben.