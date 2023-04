Oberwart: Vergnügungspark und Festzelt kehren zurück

„Wenn wir das Volksfest heuer nicht wiederbeleben, dann schaffen wir es nie mehr“, spricht Messeveranstalter Markus Tuider das aus, was sich der eine oder andere beim Gedanken an die Inform nach dem Vorjahr auch gedacht hat. In Sachen Besucher auf der Messe konnte man sich — nach der Pandemie-Pause — zwar nicht beschweren, aber der Festzeltcharakter habe gefehlt.

Gesagt, getan, wagt Tuider gemeinsam mit Reinhard Kracher und Gerhard Horn und seinem Team des SV Klöcher Bau Oberwart einen „Reanimations-Versuch“ für das ehemals größte Volksfest in der Region.

Wenn die 52. Inform heuer vom 30. August bis 3. September über die Bühne geht, dann wird es dazu parallel auch den Vergnügungspark und das Festzelt geben. Für das Revival des Volksfestes hat sich das Trio auch schon einiges überlegt. Mit Kevin Radosztics aus Neuberg und Ilona Wiesbauer hat man zwei Schausteller gewonnen, die für die Fahrgeschäfte sorgen werden. „Der Vergnügungspark wird klein, aber fein werden und sowohl Kindern, als auch den Größeren etwas bieten“, verspricht Tuider.

Regional soll es auch im Festzelt werden. Markus und Jeanett Steffen, die Inhaber des Rathauskellers, werden die Gäste gemeinsam mit dem Team der SVO an fünf Tagen kulinarisch im Festzelt verwöhnen. In Sachen Unterhaltungsprogramm hat Reinhard Kracher auch schon einige Ideen. „Wir müssen den Zeitgeist miteinfließen lassen und daher wollen wir beim Musikprogramm vor allem regionalen Künstlern die Möglichkeit geben, aufzutreten, bei freiem Eintritt natürlich“, erklärt Kracher. Ein Comeback wird auch der Kindertag am Mittwoch feiern, sowie der Tag der älteren Generation am Donnerstag und Freitag. „Die Inform ist eine Familienmesse und das soll sich auch beim Programm im Festzelt widerspiegeln. Da soll sich die Jugend wohlfühlen und auch die Generation 60+“, ist sich das Trio einig.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Sportvereinigung Oberwart, die heuer ihr 111-jähriges Bestehen feiert. „Wir werden im Zuge der Inform einen Festakt veranstalten — mit allem, was dazugehört“, lässt SVO-Präsident Gerhard Horn anklingen.

Und eines ist Messeveranstalter Markus Tuider vor allem wichtig: „Wir wollen das Projekt zumindest auf die nächsten drei Jahre auslegen. Wir glauben nämlich daran, dass das Volksfest auf der Inform noch eine Chance hat.“

