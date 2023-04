Alle ASKÖ-Vereine des Bezirks vereint

Werbung

Nach zwei Jahren Pandemie lud der ASKÖ Landesverband die ASKÖ-Vereine aus dem Bezirk Oberwart zu einem Informationsabend ein, um den Vereinen Neugikeiten über Förderungen, Sportverein PLUS, Pauschalreiseaufwandsentschädigung, Safe Sport und dem Energiekostenausgleich zu geben. Landtagsabgeordnete Doris Prohaska übernahm die Begrüßung der ASKÖ-Funktionäre. Besonders positiv wurde bei den anwesenden Vereinsfunktionären das Thema rund um „Safe Sport“ angenommen. Die Thematik rund um „Respekt und Sicherheit - gegen sexuelle Übergriffe im Sport“ ist der ASKÖ Burgenland und den Vereinen ein großes Anliegen. . „Der Schutz für unsere betreuten Kinder und Jugendlichen sowie unserer haupt- und ehrenamtlichen FunktionärInnen, TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen, Erziehungsberechtigten und SportlerInnen liegt uns am Herzen. Wir arbeiten stetig daran, diesen Personen ein sicheres und inklusives Sportumfeld zu ermöglichen. Daher empfehlen wir allen Personen, welche im Sport – egal welche Funktion – tätig sind, den informativen und leicht verständlichen Online Kurs „Safe Sport“ zu absolvieren“, betont ASKÖ Burgenland Geschäftsführer Andreas Ponic. Sportvereine sorgen für ein umfassendes Bewegungsangebot und vermitteln Sicherheit in einer Gemeinschaft, in der man sich wohlfühlen soll und fachlich gut betreut wird. Wer zu einem weiteren Ausbau einen Beitrag leisten will – ob als neuer oder als bestehender ASKÖ-Verein – kann nun besondere Fördermöglichkeiten der ASKÖ nutzen und somit ein Plus an vielen Vorteilen haben.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.