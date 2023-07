Oberwart: Eine Million Euro für mehr Sicherheit

Mit der Freigabe der Informbrücke, die in den vergangenen vier Monaten während der Sanierungsarbeiten gesperrt war, hat man zuletzt für ein wenig Verkehrsentlastung in Oberwart gesorgt. Als wichtigste Verkehrsverbindung in Richtung Krankenhaus, Sportzentren und Informalle fahren täglich mehrere tausend Fahrzeuge über die Brücke. Schon bei der Planung und auch bei der Umsetzung des Projektes wurde auf Sicherheit und Nachhaltigkeit Wert gelegt. So ist die Brücke nun breiter, da ein kombinierter Geh-Radweg integriert wurde. „Ein technisch sehr herausforderndes Projekte“, meinte Gerhard Horn, Geschäftsführer Klöcher Bau GmbH, „welches man aber in Zusammenarbeit mit der Firma Woschitz toll abgewickelt hat.“ „Möge die Brücke 100 Jahre halten“, schmunzelte Horn. Rund eine Million Euro hat die neue Brücke gekostet, knapp 50 Prozent davon werden mittels Förderung finanziert. Das ist auch der Grund, warum man die Brückensanierung zeitlich vorgezogen hat, da besagte Förderung nur zum jetztigen Zeitpunkt ausgelöst werden konnte. „Besser Brücken bauen, als Gräben aufreißen“, meint Bürgermeister Rosner bei der Eröffnungsfeier und bedankte sich gleichzeitig bei allen Beteiligten für die planmäßige und gute Abwicklung dieses Bauprojektes.