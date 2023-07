Oberwart: Baustopp für umstrittenes Wohnprojekt

Das Bauvorhaben der Neuen Eisenstädter Siedlungsgenossenschaft, die im ehemaligen Wirtschaftskammergebäude in der Wienerstraße Wohnungen errichten wollte, stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Nachdem man der Wirtschaftskammer das Gebäude abgekauft hatte, gab es von Lokalbesitzerin Carmen Weyse, die nebenan das Kultlokal Tamdhu betreibt, öffentlichen Protest, weil keine schallschutztechnischen Maßnahmen geplant waren und sie dadurch negative Auswirkungen auf ihren Geschäftsbetrieb erwartete.

Das Resultat: Die Neue Eisenstädter musste aufgrund eines Gutachtens eine mehrere Meter hohe Schallschutzmauer zwischen den Grundstücken errichten.

Weiters hat die Stadtgemeinde Oberwart wochenlang gerungen, einen Baubescheid für besagtes Vorhaben auszustellen – letztendlich gab es Grünes Licht für den Umbau.

Als dann vor wenigen Wochen die Bagger aufgefahren sind, war die Baustelle auch schon bald wieder eingestellt. Seit rund drei Wochen tut sich nichts mehr, fällt auch Anrainerinnen und Anrainern auf. Der Grund dafür ist ein Baustopp, den man für besagtes Bauvorhaben verhängt hat.

Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass die Statik des Gebäudes eine Aufstockung, wie ursprünglich geplant, um zwei Stockwerke nicht zulässt. Dies sei auch durch ein neuerlich in Auftrag gegebenes Gutachten bestätigt worden. Besagtes Gutachten wurde in Auftrag gegeben, weil die ausführende Baufirma Konstruktiva beim Abtragen des Daches auf die schlechte Bausubstanz aufmerksam gemacht hat.

Seitens des Bauträgers, der Neuen Eisenstädter heißt es dazu, dass man die Sommerpause der Baufirma nütze, um das Projekt zu sondieren. „Zurückzuführen ist das auf den Abriss, im Zuge dessen man einen viel großflächigeren Einblick in das Gebäude erlangt hat“, erklärt NEBAU-Geschäftsführer Alexander Langer, der im selben Atemzug auch von einem Erkenntnisgewinn spricht. „Wir sind natürlich ständig dabei, den Markt zu sondieren und der braucht derzeit mehr Büro- als Wohnflächen. Gerade unter diesen Umständen macht es bei diesem Projekt Sinn, umzusteuern, so lange das noch möglich ist“, kündigt Langer eine mögliche Umplanung des Projekts an.

Die neuen Umstände rufen aber jetzt auch die Stadtgemeinde auf den Plan, die als erste Bauinstanz fungiert. „Für jede Änderung an den ursprünglichen Plänen, braucht es nämlich eine Änderung des Baubescheides beziehungsweise möglicherweise auch einen neuen Baubescheid“, erklärt Stadtchef Georg Rosner, der in Anbetracht dessen jetzt die volle Aufklärung für den Baustopp fordert.

„Wir als Baubehörde müssen uns auf unsere Bausachverständigen verlassen und dementsprechend muss sich auch unser Gutachter auf ihn verlassen. Es gilt jetzt aufzuklären, wer hier versagt hat, erst dann kann der Bau wieder weitergehen“, heißt es auf Nachfrage der BVZ von Bürgermeister Georg Rosner.

„Zum Glück ist man so früh auf die statischen Probleme aufmerksam geworden. Man will sich nicht ausmalen, dass es Verletzte hätte geben können“, so Rosner.

https://m.bvz.at/oberwart/oberwart-irish-pub-besitzerin-uebt-protest-an-wohnprojekt-oberwart-carmen-weyse-wohnprojekt-wirtschaftskammer-anton-mittelmeier-gerald-guttmann-print-329933522