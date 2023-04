Oberwarter Einkaufsnacht am 7. Juni

„So etwas darf nicht passieren. Die Absage der Einkaufsnacht ist auch ein Zeichen dafür, dass die Innenstadt brach liegt. Dass man jetzt einfach so sagt, die Betriebe haben sich nicht gemeldet, kann nur ein Scherz sein. Hier hat man die wohl wichtigste Gelegenheit verstreichen lassen, die Gastronomie und die Geschäfte zu unterstützen“, meinte Vizebürgermeister Michael Leitgeb im großen BVZ-Interview vor den Gemeinderatswahlen im Herbst des Vorjahres. In seiner Funktion als nunmehriger Obmann des Ausschusses für Standortmanagement und Gemeindekooperationen hat er jetzt ein klares Bekenntnis für die Einkaufsnacht ausgesprochen.

Das Ergebnis: Am Mittwoch, dem 7. Juni, einen Tag vor Fronleichnam, will man einen Neustart wagen, verkündet Leitgeb im Zuge der vergangenen Gemeinderatssitzung. Dementsprechende Konzepte seien schon in Ausarbeitung, auch Reinhard Kracher — Oberwarts Mann für eh fast alles, wenn es um Veranstaltungen geht — ist, so Leitgeb, auch wieder mit im Boot. „In weiterer Folge gibt es ebenso Pläne für ein Stadtfest. Aber auch die jährliche Nikolausfeier im Stadtgarten und ein Weihnachtsmarkt sollen wieder fix im Programm der Stadt aufgenommen werden“, erklärt Leitgeb.

Mitte April will man zudem im Ausschuss ein Konzept präsentieren, um Betriebsansiedelungen im Stadtgebiet künftig mit Hilfe eines „Innenstadt-Manager“ zu regeln.

