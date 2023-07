Stadt gehen Geschäfte aus

Das Stadtcafe von Gustav Gamauf, die Mode-Kette NKD oder das Kindermoden-Geschäft DOING von Sandra Barabas sind nur drei von vielen Geschäften oder Lokalen, die in den letzten Monaten ihre Läden für immer dichtgemacht haben.

Das Juweliergeschäft Radakovits, der Bioladen Naturgenuss oder die Billa-Filiale in der Steinamangerer Straße reihen sich demnächst in die Liste jener Betriebe ein. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen, will Vizebürgermeister Michael Leitgeb (SPÖ), der auch Obmann des Ausschusses für Standortentwicklung ist, das „Aussterben der Innenstadt“ nicht so drastisch darstellen, aber „es gibt, blickt man vor allem auf den Handel, wenig Grund zur Freude.“ Man sei, so Leitgeb, bemüht, neue Anreize zu schaffen, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten, aber dafür gäbe es keine Lösung, die man von heute auf morgen parat habe. „Hier brauchte es ein Zusammenspiel zwischen Stadt, Mietern und natürlich einer Verkehrslösung. All das ist Gegenstand unseres Tuns, aber das braucht Zeit und die muss man uns auch seitens der Bevölkerung geben, denn die Stadt Oberwart ist angesichts dessen nur ein Beispiel auf der großen Landkarte“, so Leitgeb.

Und auch Stadtchef Georg Rosner bläst ins selbe Horn: „Würde es eine Patentlösung geben, dann hätten wir die mit Sicherheit schon umgesetzt.“ Es sei, so Rosner, nicht alles schlecht zu reden, denn die Entwicklung bei den Büro- und Wohnflächen ist im Steigen und je mehr Menschen sich im Stadtzentrum aufhalten, umso höher ist die Chance, dass auch der Handel wieder mehr Interesse zeigt. Es braucht aber kleine, private Geschäfte, denn auf die Ansiedelung der großen Ketten, kann man sich nicht verlassen“, ist Rosner überzeugt. Groß ist der Ärger beim Stadtchef auch über den Entschluss der Handelskette Billa, den Standort in der Steinamangerer Straße zu schließen. Auf offizielle Nachfrage der BVZ bestätig auch REWE das Vorhaben, dass die Filiale mit Jahresende geschlossen wird. „Die Mitarbeiter:innen des betroffenen Marktes bleiben weiterhin Teil unseres Teams und freuen sich darauf, unsere Kund:innen in den umliegenden Filialen weiterhin zu begrüßen. Ein weiterer Markt in Oberwart ist nicht in Planung“, heißt es von REWE.

Seitens der Stadtgemeinde gibt es bereits, bestätigen Rosner und Leitgeb, Bemühungen, Gespräche mit der Handelskette zu führen. „Bei der Eröffnung des Billa-Standorts in der Marktlände wurde uns versichert, dass jene Filiale in der Steinamangerer Straße erhalten bleibt und jetzt mit dem Argument zu kommen, dass die Dichte an Filialen zu groß ist, ist eine Frechheit“, sagt Rosner, der um den Erhalt des Standorts kämpfen will, „auch, weil es für die rund 100 betreubaren Wohnungen vis a vis die wichtigste Anlaufstelle in Sachen Nahversorgung ist“, so Rosner.

Genussfestival statt Einkaufsnacht

Seitens der Stadt will man jetzt andere Ideen umsetzen, um die Innenstadt zu beleben. Nachdem die Revitalisierung der Einkaufsnacht gescheitert ist – einen im Frühjahr fixierten Termin im Juni, hat man aufgrund der wenigen Rückmeldungen seitens der Gewerbetreibenden wieder verwerfen müssen – will man jetzt eine Veranstaltungsreihe etablieren.

Den ersten Anlauf dafür soll es bereits Ende August geben. Vom 25. bis 27. August soll, so die Pläne von Vizebürgermeister Michael Leitgeb, der sich auch Gastronom Klaus Glavanics ins Boot geholt hat, ein „Genussfestival“ am Badparkplatz über die Bühne gehen.