Feuerwehr und Rettung: Einsatz-Elite in Oberwart zu Gast

Am 9. März startet die „Signal 112“, die erste internationale Fachmesse für Feuerwehr und Rettung im Messezentrum. Messe-Chef Markus Tuider erwartet dabei 126 Aussteller aus acht Ländern, darunter die größten Hersteller aus dem Rettungswesen sowie namhafte Hersteller aus der Feuerwehrbranche. Kurzum: Alles, was Rang und Namen hat, ist bis 11. März in Oberwart vertreten. Mit der Messe hat man, so Tuider, ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. „Damit soll es gelingen, den Messestandort Oberwart international zu platzieren“, erklärt Tuider.

Erste Auswirkungen hat bereits das Marketing gezeigt, welches man im Vorfeld betrieben hat. Mit Kampagnen in den Zielländern Tschechien, Polen, der Ukraine und Italien, hat man 1.000 Follower auf den sozialen Netzwerken dazugewonnen. „Das ist enorm viel. Die spannende Frage im Vorfeld ist, ob es auch Gäste aus jenen Ländern zu uns zieht“, so Tuider.

Was sicher ist, dass am Donnerstag beim sogenannten „Gipfeltreffen“ die Feuerwehrpräsidenten aus Österreich, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, Kroatien, Deutschland und Nordmazedonien in Oberwart anwesend sein werden. Im Fokus des Treffens steht der Austausch einer Zusammenarbeit bei länderübergreifenden Großschadenslagen. „Um beispielsweise im Hinblick auf einen großen Schilfbrand am Neusiedler See, wie er erst kürzlich war, gute Kontakte in Länder zu haben, die beispielsweise Wasserflugzeuge haben“, erklärt Tuider, der im Vorfeld der Messe bereits viel Lob für das Programm bekommen hat.

100 Jahre Landesfeuerwehrverband Burgenland

Am 11. März wird im Zuge der Messe auch der offizielle Festakt anlässlich „100 Jahre Landesfeuerwehrverband Burgenland“ stattfinden. Am Abend (ab 18 Uhr) wird das dann größte Feuerwehrfest im Burgenland gefeiert. Für gute Unterhaltung sorgen die „Jungen Paldauer“ und „Hannah“.

Mehr Infos zur internationalen Fachmesse für Feuerwehr und Rettung erhalten Sie unter Signal 112

