Großpetersdorf hat viel vor im neuen Jahr

Der Gemeinderat Großpetersdorf schloss sein altes Jahr kurz vor Weihnachten mit der letzten Gemeinderatssitzung 2022 ab. Dort am Plan: die Budgeterstellung und der Beschluss über Projekte im neuen Jahr.

Bürgermeister Harry Kahr (SPÖ) mit Blick auf 2023: „Die Budgeterstellung stellt natürlich in Zeiten wie diesen eine Herausforderung dar.“ Geplant ist in Großpetersdorf dennoch einiges –freilich immer mit strengem Blick aufs Budget, das in den nächsten Wochen detailliert veröffentlicht werden soll. Kahr: „Die größeren Investitionen werden im kommenden Jahr die Fortführung der Wasserleitungssanierung und die Sanierung des Hochbehälters sein.“

Außerdem steht am Plan, das Schwimmbadbecken neu zu folieren. Auch Investitionen ins Ortszentrum sind geplant. 2023 wird zudem mit der Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung begonnen. Im mittelfristigen Finanzplan vermerkt: ein Vorhaben für die Gestaltung eines neuen Dorfplatzes sowie die Sanierung der Zentralschule, so Kahr.

