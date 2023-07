Oberwart: 2,5 Millionen Euro für den Messestandort

Die im Vorjahr bekannt gewordenen Pläne, die Halle 2 zu verkaufen, sind jetzt endgültig vom Tisch. Wie die BVZ berichtete, gab es zwischen Stadt und Land Verhandlungen, um eine Landesprüfstelle für den Schwerverkehr am Messestandort unterzubringen.

Statt das Messegelände weiter zu verkleinern, tritt man jetzt den Schritt in die Offensive an, wie Inform Events Geschäftsführer Roland Poiger im Zuge der vergangenen Gemeinderatssitzung berichtete. „Unser Ziel ist es, das Messegelände aufzuwerten, um den Standort noch attraktiver zu machen“, begründet Poiger, eine geplante 2,5 Millionen-Euro-Investition, für die man seitens der Gesellschaft ein Darlehen aufnehmen will.

Dafür brauchte es auch die Zustimmung des Gemeinderats sowie die Zusage der Stadt, der Inform Events ein Überbrückungsdarlehen in der Höhe von 500.000 Euro zu genehmigen, welches die Gesellschaft bis Jahresende zurückzahlen möchte. Während SPÖ und ÖVP Einigkeit zeigten, gab es von FPÖ-Gemeinderätin Barbara Benkö-Neudecker hinsichtlich „der Transparenz Kritik, auch weil die Gemeinde schon genügen Schulden habe“, so Benkö-Neudecker.

Neben umfassenden Sanierungsarbeiten am Bestand der Messehallen, will man mit besagter Investition auch ein neues Nutzungskonzept erstellen, erklärt Poiger, „um den Messestandort nachhaltig abzusichern.“