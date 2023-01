Fred Tomisser: Schluss nach 25 Jahren im Gemeinderat

Werbung

25 Jahre lang Mitglied des Gemeinderats, zehn Jahre Vorstandsmitglied, zehn Jahre Prüfungsausschussmitglied, davon fünf als Obmann – und dahinter steht mit Alfred „Fred“ Tomisser eine Person. Der SPÖ-Jabinger engagierte sich ein Vierteljahrhundert in der Politik seiner Heimatgemeinde und damit so lang wie kaum ein anderer. Jetzt ist aber Schluss. Zuletzt wurde Tomisser von Bürgermeister Günter Valika offiziell verabschiedet.

Für den 67-Jährigen geht damit eine spannende Zeit zu Ende, wie er gegenüber der BVZ erklärt: „Es war sehr schön, für Jabing zu arbeiten, auch über die Parteigrenzen hinaus.“ Kurios ist überhaupt die Geschichte, wie Tomisser sein Interesse für den Gemeinderat entdeckte: „Ich habe auf der BH in Oberwart am Gemeindereferat gearbeitet. Da dachte ich mir, es wäre sicher nicht schlecht, mal zu sehen, wie das in der eigenen Ortschaft abläuft und habe mich dadurch bei den Wahlen aufstellen lassen. Es war schließlich eine Win-win-Situation. Das, was ich in der Gemeinde lernen durfte, half mir im Job und umgekehrt.“

Ursprünglich wollte Tomisser noch eine weitere Periode als Gemeinderat anhängen, fiel bei der Wahl aber aus den Listenplätzen. „Die Kollegen wollten mich überreden, noch weiter zu machen, für mich war das aber ein Zeichen, dass es genug ist. 25 Jahre sind lang und jetzt ist es Zeit für neue Gesichter“, zeigt er sich zufrieden.

