Einbruch in Einfamilienhaus: Täter flüchtig

Am Montagvormittag holte ein Ehepaar ihr Enkelkind von der Volksschule ab. Die Täter nutzten die Zeit, in der niemand zu Hause war, um über ein gekipptes Fenster in das Gebäude zu gelangen. Bei der Suche nach Diebesgut dürften die Täter jedoch gestört worden sein, es gelang ihnen dennoch einige Schmuckstücke zu erbeuten.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Bei der durch den Kriminaldienst Oberwart durchgeführten Tatortarbeit konnten Spuren gesichert werden.

Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden