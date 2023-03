10. Weinfrühling Südburgenland am 29. und 30. April

Das letzte April-Wochenende müssen sich alle Weinliebhaber gut vormerken, dann nämlich findet wieder der Weinfrühling der Weinidylle Südburgenland statt. Heuer geht das Event zum 10. Mal über die Bühne. „Von Rechnitz über den Eisenberg und Csaterberg bis nach Moschendorf öffnen wie schon in den vergangenen Jahren über 50 Winzer ihre Kellertüren“, erläuterte Weinidylle-Präsident Thomas Schreiner bei einem Pressegespräch im Ratschen-Restaurant in Deutsch Schützen den Fahrplan.

Weintrophy als Auftakt

Als schon gewohnten Auftakt des Weinfrühlings gibt es am Freitag, dem 28. April, die Weintrophy, wo die besten Blaufränkisch- und Welschriesling-Weine der Region gekürt und zum Menü serviert werden. Diese findet heuer im Gasthaus Fandl in Steinfurt statt. Schreiner: „Dabei gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl, um Anmeldung wird gebeten.“

Am Samstag und Sonntag kann dann quasi jeder durch die südburgenländische Weinregion spazieren, der möchte. Bisher wurden 500 Tickets verkauft, so Schreiner. Erstmals über die Bühne ging der Weinfrühling vor zwölf Jahren, „damals hatten wir 700 Besucher, in Spitzenzeiten dann an die 2500 Gäste“, hofft er auch heuer wieder auf eine tolle Besucherzahl.

Shuttle-Service für die Gäste

Ein Wochenend-Ticket kostet im Vorverkauf (bis 23. April) 38 Euro, danach kostet das Ticket 48 Euro. Im Ticketpreis inkludiert sind fünf Weinproben pro Weinbaubetrieb pro Veranstaltungstag, ein Weinglas im Glashalter, ein Weinguide, zwei 6-Euro-Wertgutscheine sowie ein Shuttle-Service, der die Gäste von Weinberg zu Weinberg bringt.

Schreiner blickt dem Event bereits mit Vorfreude entgegen. Auch Weinbauverband Burgenland-Präsident Andreas Liegenfeld, Weintourismus Burgenland-Obmann Herbert Oschep, Südburgenland Tourismus-Geschäftsführer Dietmar Salmhofer sowie die beiden Winzer Thomas Kopfensteiner und Reinhold Krutzler freuten sich im Rahmen der Infoveranstaltung bereits: „Der Weinfrühling ist nicht wegzudenken in der Region und touristisch extrem wichtig“, so die klare Aussage.

Die Verkehrsbetriebe Burgenland mit Geschäftsführer Wolfgang Werderits (r.) betreiben am Weinfrühling-Wochenende einen Shuttle-Service. Foto: Max

