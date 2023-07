100 Jahre: Feierlichkeiten in Schandorf fanden ihren Höhepunkt

Die Gemeinde Schandorf begeht 2023 ihr 100-jähriges Jubiläum. Bereits einige Jubiläumsveranstaltungen gingen heuer über die Bühne. So etwa wurde bereits im Jänner eine Jubiläumsaustellung im Vereinshaus eröffnet – im April fand dann in Schandorf die feierliche Angelobung von knapp 200 Rekruten statt. Den Höhepunkt fanden die Jubiläumsfeierlichkeiten dann am vergangenen Sonntag.

Im Rahmen eines Festaktes mit Radio Burgenland Live-Frühschoppen wurde nochmals gemeinsam auf die Geschichte Schandorfs zurückgeblickt. Die Gemeinde kam wie Luising im Bezirk Güssing erst am 10. Jänner 2023 zu Österreich und damit zwei Jahre später als das restliche Burgenland.

Zur großen Jubiläumsveranstaltung kamen zahlreiche Ehrengäste, an der Spitze Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Dieser meinte in seiner Festansprache: „Ich gratuliere der Gemeinde Schandorf sowie allen Bürgerinnen und Bürgern sehr herzlich zu diesem besonderen Jubiläum.“ Gleichzeitig hob er die Vielfalt in Schandorf hervor: „Schandorf steht in vielen Aspekten für die Identität des Landes: Volksgruppen, Kultur und Pluralität sind hier abgebildet. Es gibt aber auch ein großes Bemühen, den Ausbau der Infrastruktur in der Gemeinde voranzutreiben und für alle Generationen Angebote zu schaffen.