20 Jahre „Reiter´s Reserve“ in Bad Tatzmannsdorf

Carpe Diem – nutze den Tag, ist das Motto des Hoteliers Karl Reiter. Und in den letzten 20 Jahren hat er jeden einzelnen Tag am Hügel in Bad Tatzmannsdorf genutzt. 100 Millionen Euro hat der gebürtige Tiroler im Südburgenland investiert. In Würde, mit Nachhaltigkeit und immer im Einklang mit der Natur. Sein Weg führte ihn vom Posthotel in Achenkirch ins südliche Burgenland. Aber nicht direkt. „Die Situation vor 20 Jahren war so, dass eine Hofübergabe in Achenkirch im Raum stand. Das Posthotel dort war ja ausgezeichnet gemacht und gemanagt und als mein Sohn Karl signalisierte, dass er da weiter machen möchte war für mich klar, auch noch einmal was Neues zu machen“, erinnert sich Karl Reiter, der sich in dieser Zeit auch in seine jetzige Frau Nikola verliebte. „Ich machte mich auf die Suche. Vietnam stand im Raum, ein wunderbares Land. Miami als Ganzjahresdestination war interessant, oder ein Shaolin Kloster in China. Dann wurde es Bad Tatzmannsdorf, weil ich mich in diesen Hügel hier verliebte“, sagt der Hotelier. Dazu kam die Möglichkeit ein Hotel für Familien mit Kindern und eines ohne Kinder zu machen und das war dann auch die Initialzündung. „Unsere Vision ist nach wie vor, die Position ganz oben zu erreichen und das ist noch viel härter, als wir uns ohnehin schon gedacht hatten“, sagt Karl Reiter, der nun weitere 10 Millionen Euro im Supreme investieren wird. „100 Millionen ist eine unglaubliche Summe, das ist schon eine Zahl die mich erschrecken lässt“, sagt Karl Reiter. „Weil man das Gefühl hat, dass das immer noch nicht genug ist. So einen riesigen Acker musst du erst beackern und diese Summe musst du ja auch erst verdienen“.

Einer der größten Arbeitgeber in der Region

Er selbst hat noch keinen Cent aus einem der beiden Häuser genommen. Alles fließt, alles muss stimmig sein, sonst macht das keinen Sinn. Was vor einer Sekunde war, ist vorbei. Es ist nur interessant, was im Jetzt passiert. In Würde und mit Nachhaltigkeit. Und von dieser Philosophie profitiert die ganze Region. Mit 376 Mitarbeitern ist das Reiter´s Ressort einer der größten Arbeitgeber. Mit 60 regionalen Zulieferern wird versucht, Nutzen zu geben. Um in Summe das darzustellen was der Hügel in Bad Tatzmannsdorf seit 20 Jahren ist. Ein ganz besonderer Platz.