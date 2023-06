Ehrungen: Pinkafelderin schon 55 Jahre Mitglied beim ARBÖ

„Es ist etwas ganz Besonderes, wenn jemand unserem Mobilitätsklub so viele Jahre die Treue hält. Dafür bedankt sich der ARBÖ!“ sagte ARBÖ-Präsident Dr. Peter Rezar bei der Veranstaltung in Olbendorf mit ARBÖ-Vizepräsident LAbg. Bgm. Wolfgang Sodl, ARBÖ-Präsidiumsmitglied Evelyn Lind und ARBÖ-Landesdirektor Martin Heissenberger. „All diese Personen haben die Entwicklung des ARBÖ zu einem modernen Servicebetrieb im Bereich der Mobilität miterlebt“, betonte Rezar. In Summe sind die 109 Personen unglaubliche 5.685 Jahre Mitglied beim ARBÖ.

Der ARBÖ hat im Burgenland in den 1960er Jahren mit dem Ausbau seiner Infrastruktur und dem Pannendienst begonnen. Mit der Verbesserung des Service und der steigenden Mobilität wuchs die Zahl der Mitglieder: Zu Beginn der 1960er Jahre gab es rund 360 Mitglieder, aktuell sind es über 28.000.

