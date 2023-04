70 Jahre im Dienst vom Roten Kreuz

Lydia Sterniczky ist seit 70 Jahren Mitglied des Roten Kreuzes Im Jahr 1952 absolvierte Lydia Sterniczky die Prüfung zur Rettungssanitäterin. In den folgenden Jahren war die Landwirtin maßgeblich am Aufbau des Roten Kreuzes im Bezirk Oberwart beteiligt. 1985 folgte dann eine Ausbildung zur Heimkrankenpflege. Kürzlich wurde Lydia Sterniczky das goldene Dienstjahrabzeichen für 70 Jahre im Dienste des Roten Kreuzes überreicht. „Wir bedanken uns für den langjährigen Dienst“, heißt es von der Zentrale in Oberwart.

