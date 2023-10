Großpetersdorf feiert 40 Jahre HELLA

In dem Werk in Großpetersdorf werden innovative und qualitative Beleuchtungslösungen erforscht, entwickelt und produziert. Das Werk wurde erst in den letzten Jahren rundum erneuert und technologisch auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Den Grundstein für den Bau des heutigen Unternehmens legten schon viele Jahre davor Großpetersdorfer Bürger und Bürgerinnen mit Hilfe des Sozialministeriums auf ehrenamtlicher Basis. Auf Initiative des damaligen Gemeinderates wurden neue Betriebe angesiedelt und so kam die Wiener Firma SAW Fahrzeugteile Gesellschaft m.b.H. nach Großpetersdorf. Am Wochenende waren oft mehr als 50 freiwillige Helfer und Helferinnen auf der Baustelle. Kurz darauf entstanden wieder mit der Hilfe Freiwilliger weitere Firmen in Großpetersdorf. So gelang es die Abwanderung und die Pendlerquote in Großpetersdorf zu senken. Zusätzlich brachten die neuen Betriebe Einnahmen für die Region.