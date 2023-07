Jubiläum Lagerhaus Süd-Burgenland stieß auf 30 Jahre an

D as Lagerhaus Süd-Burgenland feierte in der Vorwoche sein 30-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste waren der Einladung in die Mehrzweckhalle Güttenbach gefolgt.

Wer Werkzeug und Utensilien allerhand – ob Gartenmaschinen, Handwerkzeug, Gartenmöbel, Poolzubehör oder vieles mehr – braucht, der geht ins Lagerhaus. Im Südburgenland ist das seit 30 Jahren in Form des Lagerhaus Süd-Burgenland gang und gäbe. Dieses enstand Anfang des Jahres 1993 durch die Fusion der landwirtschaftlichen Genossenschaften Güssing-Jennersdorf und Großpetersdorf. Heute betreibt das Lagerhaus 15 Standorte als Bau- und Gartenmärkte, Landmaschinenhandel und Landmaschinentechnik sowie Annahme, Verarbeitungs- und Lagerstellen für Agrarprdoukte. Rund 180 Mitarbeiter mit fünf Lehrlingen finden im Lagerhaus zurzeit ihre Beschäftigung. In der Vorwoche wurde das besondere 30-jährige Jubiläum des Lagerhaus Süd-Burgenland im Rahmen einer großen Gala in der Mehrzweckhalle Güttenbach gefeiert. Allen voran der Geschäftsführer des Lagerhaus Süd-Burgenland, der Badersdorfer Philipp Magdits, sowie Obmann Johann Weber aus Eberau blickten dabei auf drei Jahrzehnte Lagerhaus-Geschichte im südlichsten Teil des Burgenlandes zurück. Mitarbeiter, zahlreich erschiene Kunden, Funktionäre, sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Landwirtschaft und der Raiffeisen Ware Österreich taten es Magdits und Weber gleich. Neben 30 Jahre Lagerhaus Süd-Burgenland wurde auch auf 90 Jahre landwirtschaftilche Genossenschaft Großpetersdorf und 125 Jahre Lagerhaus Österreich angestoßen. „Das Jubiläum war ein besonderer Höhepunkt auf dem Unternehmensweg. Es war nicht nur ein Moment des Feierns, sondern auch der Wertschätzung und des Dankes an alle", hieß es vonseiten des Lagerhauses. Auch die Wirtschaftskammer gratulierte zum 30er. Vizepräsident Martin Horvath: „Das Südburgenland ist ohne Lagerhaus nicht vorstellbar. Neben dem starken Geschätsfeld Landwirtschaft ist das Lagerhaus mit seinem Energiehandel wichtiger Partner der heimischen Wirtschaft."