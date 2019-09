Vor 50 Jahren wurde die römisch-katholische Kirche, die „Osterkirche“ in Oberwart ihrer Bestimmung übergeben. Die Kirche wurde in den Jahren 1967 bis 1969 nach Plänen der Architekten Günther Domenig und Eilfried Huth erbaut. Am Sonntag, dem 29. September feiert die römisch-katholische Pfarre Oberwart das Jubiläum „50 Jahre Osterkirche“ mit einer Festmesse mit Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics.

Lexi Wird in sein Amt eingeführt. Richard Kadas ist neuer Pfarrer der refomierten Pfarrgemeinde Oberwart.

Die Evangelische Pfarrgemeinde H.B. Oberwart am Samstag, dem 12. Oktober (15 Uhr), zu einem Festgottesdienst in der reformierten Kirche. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wird Landessuperintendent Thomas Hennefeld den neugewählten Pfarrer der Pfarrgemeinde, Richard Kadas feierlich in sein Amt einführen.