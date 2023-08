Pokomandy und „Oberwart 3“: Band-Chef mit sozialer Kompetenz

Man schrieb das Jahr 1998 als Ed und Fred Pokomandy mit ihrer Rockband „The Jets“ das 30-jährige Jubiläum zelebrierten. Zur gleichen Zeit traten die Herren Ambros, Fendrich und Danzer erstmals gemeinsam unter dem Namen „Austria 3“ auf. Und diese Band war für Fred Pokomandy die Initialzündung, neben den Jets ein weiteres Musikprojekt zu starten. Zusammen mit Bruder Ed und Bertie Unger gründete er die Gruppe „Oberwart 3“.

25 Jahre später ist aus dieser ursprünglichen Besetzung nur noch Fred Pokomandy geblieben. Franz Reichart, übernahm die Rolle des bassspielenden Leadsängers, am Schlagzeug sitzt Volker Weyse. Doch was blieb, ist die soziale Kompetenz des Musikers, der sich immer wieder für gute Zwecke engagiert. „Ich bin schon seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv. Ich stand dem Elternforum der Musikschule Oberwart sechs Jahre lang vor, war neun Jahre lang ehrenamtlicher Obmann des Elternvereins am Wimmergymnasium in Oberschützen, ich leite den evangelischen Kirchenchor in Kemeten und ich bin seit sieben Jahren Mitarbeiter vom Team Österreich Tafel“, sagt Fred Pokomandy. Und die musikalischen Jubiläen, egal ob bei den Jets oder bei Oberwart 3, waren und sind stets mit einer Benefizaktion verbunden.

„Das liegt in meinem Naturell und das ist auch mit meiner Erziehung verbunden“, sagt der Musiker. „Wir sind in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und da weiß ich was es heißt, auf Hilfe anderer angewiesen zu sein. Das ist in mir drinnen“, sagt Pokomandy. „Die Jubiläen sind immer für eine gute Sache, für einen sozialen Zweck. Für Einrichtungen wie Kirche, Diakonie, oder andere Sozialinstitutionen“, so Pokomandy, der solange Musik machen wird, solange es gesundheitlich möglich ist. „Mein Bruder Ed musste gesundheitsbedingt aufhören, ich fühle mich sehr fit und gesund und ich denke mir, solange die Menschen meine Musik wollen, mache ich das gerne. Das hat ja auch die Komponente, dass man sich geistig und körperlich fit hält“, so der über 70-jährige, der den Großglockner mit dem Fahrrad heuer zum 29. Mal erklomm und wohl auch zum 30. Mal in Angriff nehmen wird. Mit Fleiß und Ehrgeiz, wie in allen seinen musikalischen Projekten. Das Geburtstagskonzert am 16. September steigt im Tamhdu in Oberwart und wird eine Benefizveranstaltung für den Verein KidsCareOberwart . Die Gäste werden vom Tamdhu Team kulinarisch, und von „Oberwart 3“ musikalisch verwöhnt. Der Eintritt ist natürlich frei.