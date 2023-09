Oberwarter Kultband feiert Jubiläum

Begonnen hat das Musikprojekt Oberwart 3 im Jahr 1998 mit dem Gitarrentrio Ed und Fred Pokomandy und Bertie Unger. Zeitgleich erschien in der österreichischen Musikszene das Wiener Gitarrentrio Ambros, Danzer und Fendrich unter dem Bandnamen „Austria 3“ ! Dies war quasi die Initialzündung zur Gründung von Oberwart 3. „Wir haben bald bemerkt, dass mit dieser Instrumentierung die Programmvielfalt eingeschränkt ist und so wechselten wir auf die Besetzung Gitarre, Bass und Schlagzeug“, so Fred Pokomandy der als Gründungsmitglied damals wie heute die Geschicke der Band leitet. Zahllose erfolgreiche Auftritte in den darauffolgenden eineinhalb Jahrzehnten waren der Lohn für die harte Arbeit.

Im Jahr 2016 erfolgte der bisher einzige Personalwechsel in der Band. Für Bertie und Ed kamen Franz Reichart und Volker der Weyse. Die Konzertserie ging nahtlos weiter, bis Corona eine Zwangspause verordnete. „Oberwart 3“ nutzte die Zeit, um ihr Programm neu aufzustellen. Die Playlist beinhaltet 150 Songs und umfasst drei Bereiche: Anspruchsvollen Austro Pop, Rock Pop der 70iger und 80iger Jahre und Songs der Roaring Sixtees.

Geburtstagsfeier im Tamdhu

Das Geburtstagskonzert steigt am 16. September ab 18 Uhr. Es wird, wie in früheren Zeiten keine Platzreservierungen geben, daher macht es Sinn, schon früher zu kommen. Empfehlung: ab 16:30 Uhr, oder auch früher.

Und wer Fred Pokomandy kennt, der weiß um sein soziales Engagement in der Vergangenheit und daher wird auch dieses Geburtstagskonzert eine Benefizveranstaltung für den Verein KidsCareOberwart werden. KidsCareOberwart ist ein neu gegründeter Verein, der in der Bezirkshauptmannschaft Oberwart angesiedelt ist und rasche und unbürokratische Unterstützung für hilfsbedürftige Kinder anbietet, so Robert Kalcher Leiter des Vereins.