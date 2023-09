Oberwart 3 für einen guten Zweck

Nach dem sehr gelungenen und stimmungsvollen Geburtstagskonzert von Oberwart 3 im Tamdhu in Oberwart fand die Überreichung der Spendeneinnahmen durch Fred Pokomandy an KidsCareOberwart statt. Den Scheck in der Höhe von 2.058 Euro übernahmen Evi Kotrba und Sarah Marek-Silic. Mit diesem Betrag sollen hilfsbedürftige Kinder im Bezirk unterstützt werden. Fred Pokomandy, der die Veranstaltung organisiert und vorbereitet hat, dankt an dieser Stelle nochmals im Namen von Oberwart3 bei allen Gästen und Spendern.