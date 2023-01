Schandorf ging vor 100 Jahren an Österreich

Werbung

Die Gemeinde Schandorf begeht 2023 ihr Jubiläumsjahr oder wie man es in der zweisprachigen Gemeinde ebenfalls zu sagen pflegt, ihr „Jubilarno Ljeto“. 1923 kam die Gemeinde – gemeinsam mit Luising im Bezirk Güssing als letzte Kommune – aus Westungarn zu Österreich und damit zwei Jahre später als alle anderen.

Seither ist das Burgenland komplett. Der Beschluss der Grenzkommission fiel konkret am 10. Jänner 1923. Damit wurde Schandorf genau am vergangenen Dienstag, dem 10. Jänner 2023, 100 Jahre alt.

Ursprünglich hätte die Gemeinde gemeinsam mit den anderen beiden kroatischen Dörfern Nagy- und Kisnarda an Ungarn fallen sollen, der eigens ausgerufene Völkerbund entschied im Dezember 1922 aber, dass Schandorf Teil von Österreich werden soll. Ein paar Verhandlungen später wurde das im Jänner 1923 Wirklichkeit.

In der Gemeinde ließ man sich es nicht nehmen, am dienstägigen Geburtstag ein großes Fest zu organisieren. Mit einem Gottesdienst wurde das Jubiläumsjahr exakt zum 100er eingeläutet. Außerdem eröffnete die Gemeindespitze um Bürgermeister Bernhard Herics an diesem Tag eine Foto- und Bücherausstellung im Vereinshaus, die das ganze Jahr über zugänglich sein wird.

Im Jubiläumsdorf sind im Laufe des Jahres noch weitere Veranstaltungen geplant, etwa die Angelobung neuer Soldaten im April oder ein Radio-Live-Frühschoppen im Juli.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.