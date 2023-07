Bezirk Oberwart: 30 Minuten zwischen Traumlehre und Ausbildungsverbot

Eine Lehre zum Kühl- und Heizungstechniker, ein Traum für den 15-jährigen Benedikt H., der vor Kurzem platzte. Nicht etwa, weil der Jugendliche nicht dafür geeignet wäre, sondern viel mehr, weil er aufgrund der geltenden Jugendschutzbestimmung nicht in seinem Wunschbetrieb arbeiten darf. Benedikt hatte sich Anfang März bei einem Unternehmen, das nur wenige Minuten von seinem Elternhaus entfernt ist, beworben und seine Motivation bereits bei einem „Probearbeiten“ unter Beweis gestellt.

Bevor Benedikt in dem Betrieb seine Lehre antreten konnte, war eine Betriebsüberprüfung nötig, deren Ergebnis drei Monate auf sich waren, ließ und dem Jugendlichen nun eine Ausbildung in dem Betrieb untersagte. Der Grund: Da der Betrieb fast ausschließlich Stammkunden in Wien hat, begeben sich die Monteure bereits um 5:30 Uhr auf die bezahlte Anreise. Jugendliche unter 18 dürfen aber erst um 6:00 Uhr zu arbeiten beginnen.

Der Vater des Sohnes ist entrüstet darüber, dass sein Sohn wegen der 30 Minuten nicht bei seinem Wunschbetrieb eine Lehre absolvieren kann: „Mein Sohn hätte drei Fußminuten zu dem Betrieb gebraucht. Ich hätte eine vergleichbare Ausbildung in einem Betrieb gefunden, welcher näher bei Wien angesiedelt ist. Dazu müsste mein Sohn aber bereits um 4:15 Uhr die Anreise zum Lehrbetrieb antreten. Und das wäre okay?“

Christian Drobits nennt Lösungsvorschläge

Der Nationalratsabgeordnete Christian Drobits meint zu der Causa: „Der Schutz von jungen Arbeitnehmern und Lehrlingen ist wichtig, muss aber unbedingt verhältnismäßig sein, der aktuelle Fall zeigt, dass es Lösungen für solche Fälle braucht.“ Derzeit werde auch im Baubereich an einer Ausnahmelösung für die Schutzbestimmung gearbeitet, im Zuge dessen könnte auch eine Lösung für andere Branchen gefunden werden, meint Drobits. Eine andere Lösung wäre laut diesem, dass Erziehungsberechtigte gemeinsam mit Lehrunternehmen zukünftig Ausnahmeregelungen vereinbaren können.