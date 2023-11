IS-Gesänge auf Tik-Tok: Prozess gegen junge Frau

Wegen Problemen in der Familie habe sie bereits 2016 begonnen, sich für den Islam zu interessieren, sagte die Angeklagte am 8. November 2023 vor Gericht. Sie konvertierte zum Islam und soll sogar mit dem Gedanken gespielt haben, nach Syrien auszureisen und einen IS-Kämpfer zu heiraten.

Dazu kam es nicht, aber vor einem Jahr heiratete sie nach islamischen Recht einen Mann, der in der Justizanstalt Klagenfurt seine Haftstrafe verbüßte. Gesehen habe sie den Mann nie, die Verehelichung erfolgte per Videokonferenz.

„Am 7. Juli 2023 wurde er aus der Haft entlassen, zwei Wochen später wurde die Ehe aufgelöst“, sagte die Angeklagte.

Zwei Videos im Visier der Behörden

Dass sie sich vor Gericht verantworten musste, liegt an zwei Videos, die sie am 7. und am 18. Dezember 2022 auf TikTok hochlud.

Die beiden Kurzvideos waren mit Musik hinterlegt, „die von der Terrororganisation Islamischer Staat verwendet wird, um ihre Taten zu glorifizieren“, erklärte der Staatsanwalt.

Er warf der jungen Frau vor, damit Propaganda für den Islamischen Staat betrieben zu haben, einer weltweit bekannten Terrororganisation, der vielfacher Völkermord und Verschleppungen vorgeworfen werde.

21-Jährige hatte Koran zuhause

Das Deutsche Bundeskriminalamt habe die Videos entdeckt und die österreichischen Behörden informiert. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung stellte Ermittlungen an und führte bei der 21-Jährigen eine Hausdurchsuchung durch, wobei Literatur über den Islam und ein Koran in deutscher Sprache entdeckt wurden.

„Sie versuchte Anerkennung zu finden, indem sie Wissen über den islamischen Glauben verbreitet“, fasste der Staatsanwalt die vermuteten Beweggründe der jungen Frau zusammen.

„Anashid, die hier eine zentrale Rolle spielen, sind Hymnen und Lobpreisungen, die es im Islam seit hunderten Jahren gibt“, klärte der Verteidiger über die Hintergründe der von seiner Mandantin verwendeten Musikstücke auf.

Mehr Likes mit IS-Gesängen?

Der jungen Frau sei nicht bewusst gewesen, dass die gewählten Gesänge den IS verherrlichen. „Sie ging davon aus, dass es mit diesen Melodien mehr Likes gibt“, sagte der Anwalt.

„Ich hatte keine leichte Vergangenheit, mit meinen Gefühlen ging es rauf und runter“, sagte die Angeklagte. Ihre Lehre hat sie kurz vor dem Abschluss abgebrochen, sie lebt von 530 Euro Arbeitslosengeld.

Sie habe „den Mittelpunkt im Glauben gesucht“, es mit ihrer Begeisterung für den Islam übertrieben. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei hätten ihr „die Augen geöffnet“. „Heute denke ich, ich lebe meinen Glauben für mich selber“, sagte die Angeklagte.

Arabische Texte nicht verstanden

Die Gesänge für ihre Kurzvideos habe sie auf TikTok ausgewählt: „Ich schaute, welche gerade viral gehen“, sagte die 21-Jährige. Worum es in den arabischen Texten ging, habe sie nicht verstanden.

Der TikTok-Kanal wurde gesperrt. Jetzt habe sie vor, sich Arbeit zu suchen und eine Lehre abzuschließen, kündigte die Angeklagte an.

Der Jugendschöffensenat entschied schließlichauf Freispruch. Der jungen Frau sei nicht nachweisbar, dass sie wissentlich den IS propagieren wollte.