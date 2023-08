Grasski WM bringt Wertschöpfung

Die Grasski-Junioren WM im Bernsteiner Ortsteil Rettenbach ist geschlagen und geht als die erfolgreichste aller Zeiten in die ÖSV-Historie ein. Vom Event profitiert die ganze Region, aber da geht noch viel mehr. Grundlage für wirtschaftliche Interessen„Schlagwörter wie Kitzbühel des Sommers, oder Grasski-Mekka gehen durch die Medien, aber wir dürfen das nicht nur im Kopf haben, sondern müssen auch umsetzen. Als Grundlage für eine starke Wirtschaft“, sagt Bernsteins Bürgermeiserin Renate Habetler. „Davon soll nicht nur die Region, sondern das ganze Burgenland profitieren“, sagt Habetler. „Dass die Gastronomie profitiert ist klar, dass dadurch Nächtigungen erzielt werden, ist großartig, aber wir müssen versuchen auch lokale Firmen zu involvieren.“, meint die Ortschefin. Werbeeffekt ist noch

nicht messbar„Wieviel Werbung sich da ergibt, kann jetzt noch nicht gesagt werden. Aber ich denke mir immer, was wäre, wenn es Grasski nicht geben würde, wo würde die Großgemeinde dann stehen. Das ist es auch, was ich der Bevölkerung sagen möchte. Alles was jetzt schon an Wertschöpfung da ist, ist die Basis für die Zukunft“, sagt Habetler. Jetzt geht es ans Tun.