Neue Kaffee-Experten

Gut geröstete und duftende News aus dem Hotel & Cafe Simon in Bad Tatzmannsdorf. Juniorchef Jakob Simon und Daniel Gosch setzen sich mit der Sensorik von Kaffee auseinander und dürfen sich nun offiziell Kaffee-Experten nennen. Eine exzellente Nase und Leidenschaft für Kaffee ist unabdingbar. „Es gab eine mündliche, eine schriftliche und eine praktische Prüfung“, sagt Jakob Simon. „Die Geschichte des Kaffees war Thema. Natürlich auch die Wiener Kaffeetradition, Herkunft die Zubereitung“. Vom Kaffeekenner zum Kafeeexperten. Das ist eine spannende Reise. Die Prüfung ging im Kaffeemuseum in Wien über die Bühne. What else...

