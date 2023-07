Stammzellenspenden retten Leben

Eine Stammzellenspende entscheidet zwischen Leben und Tod. Wer will kann sich mit der Anforderung eines Typisierungssets als potentieller Spender in die Spenderdatenbank eintragen lassen. Auf Initiative der ÖVP Burgenland und gemeinsam mit dem Verein „Geben für Leben“ war das nun auch in Oberkohlstätten möglich.

„Mit 23 Jahren bin ich selbst an Krebs erkrankt und heute Gott sei Dank wieder völlig gesund. Seitdem beschäftige ich mich sehr intensiv mit dem Thema und habe es auch politisch zu meinem persönlichen Anliegen gemacht. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten und als möglicher Spender sogar Leben retten. Gemeinsam können wir Krebs bekämpfen“, lädt ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz zur Aktion ein.

„Jede einzelne Typisierung erhöht die Chance für Krebspatienten, auf einen geeigneten Spender zu treffen. Ich möchte jeder und jedem danken, die bei unserer Typisierungsaktion teilgenommen haben“, freute sich JVP-Obfrau und Vizebürgermeisterin Vanessa Tuder über die hohe Hilfsbereitschaft beim ersten Aktionstag.“ Mit den Aktionstagen gibt es in sieben Monaten in allen sieben Bezirken für alle zwischen 17 und 45 Jahren eine Möglichkeit zur Typisierung. Wir möchten den Menschen die Angst nehmen und sie über den Ablauf einer Stammzellen- oder Knochenmarkspende aufklären. Die Typisierung selbst erfolgt in rund 10 Minuten durch einen einfachen Mundabstrich“, erklärt Tuder.

Anmeldungen sind unter https://www.jvpburgenland.at/leukaemie/ möglich.