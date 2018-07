Ein besonderes Konzert erwartet Sie im Muth — dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben am Donnerstag, dem 26. Juli. Kinder- und Jugendchöre aus Asien, Europa und anderen Kontinenten werden mit ihrem Repertoire, bestehend aus klassischer Musik, traditioneller Volksmusik aus ihrer Heimat, sowie sakraler und zeitgenössischer Musik, das Publikum begeistern.

Unter dem Motto: „Coming together to sing, singing for a better future“ stellt das „World Peace Choral Festival“ eine Austauschplattform für Kinder-und Jugendchöre aus aller Welt bereit, um über die Musik den interkulturellen Austausch zu fördern. Unter der künstlerischen Leitung von Gerald Wirth wird vom 26. bis 29. Juli bereits zum neunte Mal das World Peace Choral Festival in Wien stattfinden, woran Chöre kommen aus Canada, China, Israel, Bulgarien, Tschechische Republik, Deutschland und Polen teilnehmen werden.

Die BVZ verlost für das „Voices for Peace Concert 2018“ am 26. Juli Karten.