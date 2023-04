Allhauer Arzt mit einem großen Herz für Tiere

Werbung

Ein unglücklicher Unfall im Haushalt. Eine ernüchternde Diagnose: „Massive Leberquetschung“ und innere Blutungen. Für viele Katzen bedeutet das den fast sicheren Tod. Doch für den Markt Allhauer Tierarzt Christoph Haller war „Einschläfern“ keine Alternative.

„Das war kein Thema, denn der 5-Jährige hat vom ersten Tag an mitgemacht. Bei Tieren ist das wie bei Menschen. Wenn sie wollen sind sogar Wunder möglich, wenn nicht, nützt die beste medizinische Betreuung gar nichts“, sagt Christoph Haller. Und intensivmedizinische Betreuung, die bekam der Kater. „Am Anfang war er wirklich so schwach, dass wir glaubten, dass er nicht überleben wird. Die Leberwerte waren ganz schlecht, dann auch noch die Nierenwerte, er war nur noch Haut und Knochen, aber zum Glück hat er gut angesprochen. Das Wichtigste war es, die Vitalfunktionen aufrecht zu erhalten.“ „Tobi bekam Nährstoffe, wurde gegen Schmerzen behandelt. Die Nieren mussten geschützt werden. Röntgen, Labor, Blutbilder. Aber wie gesagt. Man hat vom ersten Tag an gesehen, dass er will. Tobi ist ein Kämpfer“, sagt Haller. „Wenn sich das Tier gehen lässt, ist der beste Tierarzt machtlos“. Und der kleine Tobi erholt sich nun zu Hause, bei seinem Bruder, dem „Floh“.

