Aus für Nahversorger in Stadtschlaining

„Es ist schon sehr bitter, dass ich das Geschäft nach so vielen Jahren schließen muss. Da ist in den letzten Wochen schon die eine oder andere Träne geflossen. Aber es war aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich, den Laden weiter zu führen“, sagt Philipp Imrek, der sein Geschäft am Hauptplatz in Stadtschlaining 2005 öffnete und mit 31. Dezember 2022 nach 17 Jahren schloss.

Nahversorgung war immer schon schwierig

„Es war in den letzten Jahren auch schon schwierig, jetzt geht es einfach nicht mehr. Als der Hauptplatz saniert wurde, war es für Kunden schwierig, ins Geschäft zu kommen. Da ging die Kundenfrequenz zurück. Ich musste laufend investieren. Dazu die hohen Energiekosten. Es geht einfach nicht mehr“, sagt Imrek, der sich in den letzten Wochen sogar einen Energieberater leistete. „Ich hätte wieder investieren müssen. Das rentiert sich aber nicht“, sagt Imrek, der noch nicht weiß, wie seine persönliche Zukunft aussieht.

„Es ist wirklich bitter. Ich hab das sehr gerne gemacht, aber ich musste einsehen, dass es so nicht funktioniert. Das ist bitter für mich, aber auch für die Bevölkerung. Vor allem für die älteren Menschen, die nicht mobil sind. Das ist natürlich schon länger ein Thema“, sagt Imrek, der die Postfiliale und das Cafe weiter führen will, bis ein geeigneter Nachfolger für die Postfiliale gefunden ist.

Und das wird schon in Kürze der Fall sein. „Ein Nachfolger wurde schon gefunden, sagt Güssings Ex-Vizebürgermeister Alois Mondschein, der das Zentrale Partnermanagement der Österreichischen Post leitet. „Der Vertrag ist aktuell noch nicht unterschrieben, darum kann ich jetzt auch keinen Namen nennen. Aber der Nachfolger ist definitiv fix“, sagt Mondschein.

