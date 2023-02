Buch zwischen Versen und Wortspielen

Der südburgenländische Autor Zoltan Verga verpackte in seinem neusten Werk „Der Zeitraubrabe“ gesellschaftsrelevante Themen in Gedichte. Geschrieben in einer strengen Reimform handeln diese von unserer heutigen Sprache, Musik, aber auch von ernsten Themen wie dem Tod und regen zum Nachdenken und Schmunzeln an.

Das Schreiben in Reimen begleitet Zoltan Verga, der vor über 40 Jahren aus Wien ins Burgenland zog, schon seit seiner frühen Jugend. Damals verfasste der Wahlburgenländer seine ersten Gedichte und verlor auch während seiner Berufstätigkeit als Manager nicht die Liebe zu Versen und Wortspielen.

Vor 20 Jahren publizierte der Autor, der unter dem Pseudonym „Zet Vau“ auftritt, dann sein erstes Buch.

Nach seiner Pensionierung hat der Kemeter nun mehr Zeit sich seiner kreativen Leidenschaft zu widmen und veröffentlichte sein zweites Werk, das ab Ende Februar überall im Buchhandel erhältlich sein wird.

Durch seine Texte in Reimform möchte Zoltan Verga die Tradition der Reime beleben. „Gedichte sind immer noch zeitgemäß. Sie sind nur auf den ersten Blick konservativ. Aber ihr Inhalt behandelt Themen, die uns heute betreffen“, erklärt der Kemeter Autor und meint weiter: „Dazu kommt, dass man in einer an Informationen reiz überfluteten Welt, eher einen kurzen und präzise formulierten Text wahrnimmt als ellenlange Satzkonstrukte, die nur mühsam zu erfassen sind.“

