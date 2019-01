Sechs Richtige im Lotto zu tippen — das hat mit Glück zu tun. Von 20.000 Mitstreiterinnen unter die letzten 50 über den Catwalk zu laufen und damit direkt in die neue Staffel von Germany´s next Topmodel — dafür braucht es schon weit mehr als Glück. Hart erarbeitet hat sich diesen Lottosechser im Modelbusiness jetzt die 25-jährige Christine Halwachs aus Kemeten. Sie nahm am Casting für die 14. Staffel von Heidi Klums „Germany´s next Topmodel“ teil und schaffte es prompt in die Sendung.

„Das war schon ein Wahnsinn!“

„Ich war im September beim Casting in München. Es waren immer sechs Mädchen, die vor der Jury gelaufen sind und ich bin aus dieser Runde als Einzige weitergekommen, mehr wusste ich allerdings nicht“, erzählt die hübsche Südburgenländerin. Einen Monat später folgte dann die Überraschung, via persönlicher Karte von Topmodel Heidi Klum: Christine Halwachs hat es in die neue Staffel der beliebten Sendung geschafft!

Überraschung. Die Nachricht, dass Christine in der Show ist, überbrachten ihr Partner und Freunde. | Fritz Hauswirth/Halwachs

„Das war schon ein Wahnsinn. Ich wusste bis dahin nämlich auch gar nicht, dass sich in Summe 20.000 Mädchen beworben hatten. Davon unter die letzten 50 zu kommen, mit denen die Sendung startet, war schon eine große Sache“, erzählt die Versicherungsfachfrau, die seit sieben Jahren modelt. Nach der großen „Du bist dabei“- Nachricht war für Christine erst einmal Koffer packen und auf Abruf bereit stehen angesagt. „Man weiß ja vorher nie, wohin die Reise geht.“

„Ich war am Ende vermutlich auch zu wenig Drama für die Show“Christine Halwachs über ihre Teilnahme an Heidi Klums TV-Show Germany´s next Topmodel

Halwachs, deren Modelkarriere mit der Teilnahme an der Miss Burgenland Wahl begann, kann sich ihre Jobs mittlerweile aussuchen. Und egal, ob sie im Urlaub vom Strand weg gebucht wird oder am Berg das Covermodel mimt: „Hauptsache, ich habe Spaß und lerne neue Menschen kennen.“

Modelmama. Heidi Klum schreibt den Teilnehmerinnen persönlich. Im Bild ist auch Christines Setcard. | Fritz Hauswirth/Halwachs

Germany´s next Topmodel kommt zwar nicht aus dem Burgenland, so viel sei vorab verraten, denn nach vier Drehs für die Sendung war Schluss für die Kemeterin. „In Berlin bin ich ausgeschieden. Das war aber kein großes Drama für mich, im Gegenteil, ich selbst war vermutlich auch zu wenig Drama um bei Germany´s next Topmodel weiterzukommen,“ meint das Model augenzwinkernd, die anfügt: „Die Teilnahme bei der Show hat mir neue Türen in der Branche geöffnet. Die 14. Staffel von Klums „GNTM“ startet übrigens am 7. Februar auf Pro Sieben – und das fix mit dem derzeit hübschesten Burgenland-Export auf zwei langen Beinen.