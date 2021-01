Aufmerksame Spaziergeher bemerkten am Kemetener Klemmteich, dass dort ein Pferd in die dünne Eisschicht eingebrochen war. Die Freiwillige Feuerwehr rückte sofort aus und begann damit, das Eis in Richtung Tier aufzubrechen. Am Geschirr wurde das Pferd dann in Richtung Ufer gezogen. Anschließend wurde das Tier mit Decken getrocknet und aufgewärmt.

Die FF Kemeten agierte zusammen mit der Stadtfeuerwehr Oberwart und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit, sowie bei der Landessicherheitszentrale.

Mehr zu den Einsätzen der FF Kemeten auf deren Facebookseite.