Johann Koller und ein Leben für die Feuerwehr

Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen werden oft „nur“ nach kräfteraubenden Einsätzen ins Tageslicht gerückt. Dass, um diese zu bewerstelligen, viele Ausbilungen notwendig sind, ist vielen gar nicht bewusst. Einer, der symbolisch vorzeigt, dass man nie auslernt, ist Johann Koller.

Der Oberbrandinspektor ist seit 1971 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kemeten und hat in seiner jahrzehntelangen Zeit viele Funktionen ausgeübt. 15 Jahre lang stand er der Wehr auch als Kamerad vor.

Als Krönung seiner 52-jährigen Zeit bei der Wehr stellte er sich in der Vorwoche gemeinsam mit seiner Mannschaft der Branddienstleistungsprüfung in Gold – und absolvierte diese freilich positiv. Ein weiterer Meilenstein in Kollers Leben für die Feuerwehr.

Auch die anderen 19 Teilnehmer bestritten die Prüfung erfolgreich. Bezirkskommandant-Stellvertreter Adolf Lehner gratulierte dazu herzlich. Die Sache zeigt: Kompetenz und Einsatzbereitschaft sind keine Frage des Alters!