Pfarrer Clement: Feierlicher Abschied nach 18 Jahren

Im Zuge eines Festgottesdienstes verabschiedeten zahlreiche Gläubige aus Kemeten, sowie Pfarrmitglieder aus Olbendorf, Markt Allhau, Wolfau und Pamhagen Pfarrer Clement Ogoegbunam Uzoezie endgültig in den Ruhestand. Clement war in den 1990er Jahren nach Österreich gekommen, um Theologie zu studieren. Im Jahr 1998 schloss er sein Studium ab, und war anschließend von 2000 bis 2004 als Pfarrmoderator in Pamhagen und Wallern tätig. Erste Erfahrungen als Pfarrer sammelte Clement in Olbendorf, bevor er im Jahr 2005 nach Kemeten kam.

Bis zum Jahr 2020 stand er dort im Dienst der Pfarre, bis er in den wohlverdienten Ruhestand ging. Bei Gottesdiensten war Clement aber weiterhin dabei und unterstützte seinen Nachfolger Pfarrer Matthias Platzer tatkräftig. „Die beiden haben sehr gut zusammengearbeitet“, meint Kurator Christian Ebenbauer.

Nach reiflicher Überlegung hat sich Pfarrer Clement nun entschieden, seinen restlichen Ruhestand in seinem Heimatland Nigeria zu verbringen.

Wie dankbar die Pfarrgemeinde Clement für seine Dienste ist, zeigte sich noch einmal bei dem Festgottesdienst, bei dem sich die Pfarre nicht nur herzlich für die vergangenen Jahre bedankte, sondern Clement auch für seinen weiteren Lebensweg von Herzen alles Gute wünschte.

