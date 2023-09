Bad Tatzmannsdorf: Masterplan für Kinderbetreuung

Als „bestmögliche Investition in unsere Zukunft“, bezeichnete die Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW), Petra Schumich, die von Kanzler Karl Nehammer angekündigte Ausbauoffensive zur Kinderbetreuung. Bis 2030 sollen 4,5 Mrd. Euro in Kinderbetreuung investiert werden. „Österreich hinkt im internationalen Vergleich deutlich hinterher. Es ist wichtig und höchst an der Zeit, dass wir hier endlich richtig etwas weiterbringen. Eine funktionierende Kinderbetreuung sorgt für Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern. Nur wenn sich Eltern auf die funktionierende Betreuung ihrer Kinder verlassen können, können sie auch gleichberechtigt ihrer Arbeit und ihren Karrieren nachgehen“, sagt Schumich.

Reiteŕs Modell ein regionales Erfolgsmodell

Der Bund unterstützt die Bundesländer beim Ausbau der Kinderbetreuung seit 2008. Und seither hat sich die Betreuungsquote der unter Dreijährigen von 14 Prozent auf 32 Prozent mehr als verdoppelt. In Reiteŕs Ressort in Bad Tatzmannsdorf werden hausintern bis zu 10 Kinder täglich betreut.

„Wir hatten vor 15 Jahren die Idee, einen Betriebskindergarten zu machen, den es im Burgenland ja bis heute nicht gibt, weil ein Kindergarten laut Gesetz sonn- und feiertags geschlossen haben muss“, sagt Hotelchefin Nikola Reiter. „Wir betreuen an 365 Tagen im Jahr. Für uns ist es ganz wichtig, dass Mütter nach der Karenz zurück kommen. Das passiert relativ früh und bei ganz vielen schon nach vier, fünf Monaten, in welchem Stundenausmaß auch immer. Wichtig ist, dass die Mütter sofort wieder einsteigen können. Und da haben wir wirklich viele, die gerne wieder kommen. Die Kinder werden super betreut und mittlerweile ergeben sich auch Gruppen mit Kindern, die gleich alt sind. Die Eltern wissen, dass die Kinder gut betreut werden. Das ist eine Win Win-Situation “, erklärt die dreifache Mutter. Das Modell ist ein Bezahlmodell, also nicht ganz kostenlos. „Was nichts kostet, ist nichts wert, das ist schon ein wenig ein Problem, also kostet ein Tag 5 Euro und maximal 100 Euro im Monat, inklusive Verpflegung“, sagt Nikola Reiter. „Insgesamt ergeben sich auch sehr flexible Arbeitszeiten. Die Kinder sind ab einem Alter von sechs Monaten bei uns und das hat sich total bewährt“, sagt Reiter.

Familiengedanke steht im Vordergrund

„Es ist einfach eine große Familie“, sagt Hotelchef Karl Reiter. „Was die Kinderbetreuung betrifft, da ist es höchste Zeit in großem Stil zu investieren und zwar bundesweit“, sagt der Hotelier. „Aber ich muss schon auch sagen, dass das Burgenland da eine große Ausnahme ist in positivem Sinn, aber Verbesserungsbedarf gibt es immer. Wir wollten ja auch in Stegersbach einen Kindergarten machen, aber das scheiterte dann auch an diesem samstags, sonntags geschlossen haben müssen“, so Reiter. „Es ist eigentlich eine Frage des Anstandes, Müttern zur Seite zu stehen. Stress gibt es in der besten Beziehung“, sagt Reiter. „Mit einigermaßen Bürokratieabbau könnte man soviel Geld frei machen, dass man locker sieben Tage die Woche Kinder betreuen kann. So wie wir es hier machen“, sagt Karl Reiter.

Mitarbeiter loben das Modell

„Also für uns könnte es nicht besser sein“, sagt Carmen Aspan, die im Hotel arbeitet „Es besteht die Möglichkeit, unsere Kinder an 365 Tagen im Jahr von 8 bis 21 Uhr betreuen zu lassen. Wir nehmen unsere Kinder zur Arbeit mit, das gibt es sonst nirgends. Die Kids werden kulinarisch versorgt, da werden unzählige Aktivitäten angeboten. Und das erleichtert das Arbeiten am Wochenende, wie es im Gastgewerbe nun mal wichtig ist, total“, sagt Aspan. „Wenn es dieses Modell nicht gäbe, müssten wir uns völlig anders organisieren. So ist das unproblematisch. Wir gehen arbeiten, nehmen die Kinder mit und wenn wir fertig sind, holen wir sie wieder ab. Wir wissen nicht nur, dass sie beste Betreuung haben, wir haben vor allem auch keine zusätzlichen Wege“, sagt Carmen Aspan.

Paradies am Bad Tatzmannsdorfer Hügel

Ihr Gatte Thomas arbeitet in der Küche und stößt ins selbe Horn. „Diese Möglichkeiten, die man hier am Hügel hat, sind einzigartig. Das ist ein Paradies“, sagt Thomas Aspan. „Hier gibt es so vieles, das hätte ich gerne als Kind gehabt“, sagt der Familienvater. „Ich auch“, lächelt Karl Reiter, um mit seiner Gattin Nikola schon an den nächsten Ideen zu arbeiten.