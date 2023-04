Neuer Bildungscampus in Holzschlag

Werbung

Pläne zu einer neuen Bildungseinrichtung im Unterkohlstätter Ortsteil Holzschlag gibt es schon länger, nun wurde das Projekt „Bildungscampus“ im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Derzeit gibt es eine Volksschule in Unterkohlstätten, eine Volksschule in Holzschlag und eine Kinderkrippe. Alle drei Einrichtungen kommen nun unter ein Dach. „Wir haben in Summe 70 Kinder“, sagt Bürgermeister Christian Pinzker. „Die derzeitige Aufteilung ist nicht optimal. Der Plan steht, jetzt folgen Gespräche bezüglich Raumaufteilung, möglicher Outdoorklassen und Begegnungszonen “, sagt der Ortschef, der aber noch keine Zahlen nennen will. „Jetzt schon über Kosten zu sprechen wäre nicht seriös. Jetzt werden erst mal die Gewerke ausgeschrieben, dann sehen wir weiter“, sagt Pincker. Der Baustart soll aber noch im Herbst erfolgen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.