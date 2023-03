Oberschützen plant neuen Kindergarten

Werbung

Der Kindergarten in Oberschützen ist in die Jahre gekommen. Ein möglicher Ausbau ist ebenso Thema, wie die Verlegung an einen anderen Standort. Allerdings ist das Projekt erst in der Planungsphase. „Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben und haben jetzt vier Varianten am Tisch“, sagt Bürgermeister Hans Unger. „Variante 1 ist eine Aufstockung, Variante 2 ein Zubau und die beiden anderen Varianten sehen eben eine mögliche Verlegung vor. Jetzt heißt es abzuwarten“, sagt Unger.

Abwarten und beobachten

Denn gebaut wird jetzt definitiv noch nicht. „Wir haben die Studie auf dem Tisch, das ist schon mal ein großer Vorteil, wenn es dann zur Umsetzung kommt“, erklärt der Ortschef. Wir kommen jetzt sicher noch ein bis zwei Jahre durch. Wir müssen beobachten, wie sich die Preise am Bau entwickeln, da geht die Tendenz ja weiter nach oben. Aber wir sind gerüstet“, sagt Hans Unger.

