Schachendorf, Dürnbach und Schandorf setzen auf Abenteuer

Kinderbetreuung in den Sommermonaten hat in den Gemeinden Schachendorf, Schandorf und Dürnbach Tradition. Auf Initiative des Schandorfer Bürgermeisters Bernhard Herics wurde dieses Jahr eine Woche der Ferienbetreuung zur sogenannten Abenteuerwoche erklärt. Dabei sollten die Kinder erkennen, dass auch kleine Dörfer viel Interessantes bieten können. „Wir wollten den Kindern zeigen, dass sie auch zu Hause besondere Dinge erleben können.“, erzählt Marlen Varga, die Direktorin der Volksschule Dürnbach. „Die Ausflüge waren vielfältig, lehrreich und mit jeder Menge Spaß verbunden“. Der Bauernhof Klepits in Hannersdorf füllte den ersten Tag mit einem spannenden Erlebnis. Beim zweiten Ausflug stand das Thema „Der Wald und seine Bewohner“ im Vordergrund, beim dritten Ausflug war die Zoll-Hundestaffel mit dabei. Besonders war auch der Sporttag am Donnerstag. Zum Abschluss gab es den Blaulichttag. „Wir sind allen Beteiligten dankbar, die diese Woche unvergesslich für die Kinder gemacht haben und planen auch schon für nächstes Jahr.“, berichtet Marlen Varga. Mit 30 Kinder war das Abenteuerprojekt ein voller Erfolg.